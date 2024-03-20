Враг ударил по зданию в Холодногорском районе города в разгар рабочего дня, когда в нем находилось наибольшее количество работников. По предварительной информации, оккупанты атаковали город крылатой ракетой.

Важно Удар по многоэтажке в Харькове: в полиции рассказали, чем били россияне

"Это акт терроризма"

Россияне среди дня атаковали промышленную зону в одном из районов Харькова. В здании, в которое произошло попадание ракеты располагались исключительно гражданские компании.

Владимир Тимошко, руководитель полиции Харьковской области, рассказал 24 Каналу, что все, кто находится на месте происшествия могут засвидетельствовать, что никакой военной техники рядом нет. Россияне ударили именно по гражданскому объекту.

Это можно расценивать как акт терроризма, совершенный с целью уничтожения населения,

– подчеркнул Тимошко.

Следователи и прокуроры уже осмотрели место событий и нашли остатки ракеты. Как сказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, по предварительным данным, это ракета Х-59.

Именно этой ракетой был нанесен удар по зданию частно-коммерческого предприятия в результате чего возник масштабный пожар,

– пояснил он.

Фильчаков сообщил, что после атаки россияне за медицинской помощью обратились 5 пострадавших. Все они гражданские лица и являются работниками предприятий. Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество погибших и пострадавших выросло. По состоянию на 17:25 известно о 5 погибших и 7 раненых. Пока поисковые работы продолжаются.

"К сожалению, один человек погиб. Также, по оперативным данным в помещениях находилось еще до 10 гражданских лиц. Сейчас осуществляются поисково-спасательные мероприятия по установлению этих лиц", – отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры.

В здании еще остались люди

После удара и разрушения, которое он вызвал, люди были заблокированы на разных этажах. К счастью, одному из работников, который находился на 5-м этаже, удалось спастись.

Во время удара меня завалило, затем начался пожар, и я чудом вылез на кондиционер, на улицу. Сидел там, пока меня не сняли пожарные. Еще три человека остались в здании, не знаю, что с ними, – рассказал Эдуард, сотрудник предприятия, которое изготавливало электрические шкафы.

Сотрудникам предприятия, которое возглавляет Семен, также удалось спастись во время удара.

Люди работали на пятом этаже. Среди моих сотрудников, к счастью, нет пострадавших, всех вывели. Только одна девушка руку порезала,

– отметил он.

По словам Семена, в этом здании арендовали помещения исключительно гражданские предприятия – типография, рекламные агентства. В частности компания Семена производит бумажные формы для кондитерских изделий.

Последствия удара россиянами по офисному помещению в Харькове / Фото 24 Канал

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