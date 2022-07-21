У Зеленского отреагировали на циничный удар российских оккупантов по Харькову

Россия еще раз цинично обстреляла Харьков. В Офисе Президента подчеркнули, что это является очередным проявлением террора мирного населения.

Так отреагировал на удар глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что очередным обстрелом Харькова россия еще раз подтвердила, что является страной террористом.

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россия должна быть в списке стран-спонсоров терроризма

Андрей Ермак подчеркнул, что обстрел густонаселенного района города не что иное, как террор против мирного населения. Поэтому россия должна быть на международном уровне признана спонсором терроризма.

Однако, как заметил глава Офиса Президента, оккупанты получат ответ за все преступления. Этому поможет и западное вооружение.

Это страна-террорист. россия должна быть в списке государств-спонсоров терроризма. А новое западное оружие поможет ВСУ мощно ответить российской трусливой армии за все преступления против украинцев.

– подчеркнул Ермак.