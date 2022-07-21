Так відреагував на удар голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що черговим обстрілом Харкова росія вкотре підтвердила, що є країною терористом.

Зауважте росіяни вдарили поблизу центру Харкова з РСЗВ: один із поранених – у критичному стані

росія повинна бути у списку країн-спонсорів тероризму

Андрій Єрмак підкреслив, що обстріл густонаселеного району міста є нічим іншим, як терором проти мирного населення. Тому росія повинна бути на міжнародному рівні визнаною спонсором тероризму.

Однак, як зауважив голова Офісу Президента, окупанти отримають відповідь за всі злочини. Цьому допоможе й західне озброєння.

Це країна-терорист. росія має бути в списку держав-спонсорів тероризму. А нова західна зброя допоможе ЗСУ потужно відповісти російській боягузливій армії за всі злочини проти українців,

– наголосив Єрмак.