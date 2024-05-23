Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, водителю ампутировали одну ногу, однако удалось сохранить жизнь. Сейчас мужчина находится в больнице, передает 24 Канал.

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В каком состоянии водитель троллейбуса

Днем 22 мая враг цинично ударил по Шевченковскому району города Харькова. Вражеский снаряд попал в жилой застройке возле многоэтажки.

К счастью, количество пострадавших не увеличились. Всего пострадало 12 человек, среди которых двое – в тяжелом состоянии. Среди них и водитель троллейбуса Юрий Орел.

Он находится в больнице. Я утром разговаривал с главным врачом. Так, была осуществлена операция, к сожалению, ампутировали одну ногу, но сохранили жизнь. Состояние тяжелое,

– сообщил Терехов.

Мэр Харькова также поблагодарил всех, кто участвовал в сборе на лечение и протезирование для водителя. Сейчас украинцы уже собрали необходимую сумму для реабилитации Юрия Орла. Терехов также отметил, что город будет помогать водителю троллейбуса, пока пострадавший полностью не восстановится.

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