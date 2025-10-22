Уничтоженная крыша, разбитые помещения: кадры последствий ужасного удара по детсаду в Харькове
- Россия атаковала Харьков дронами, нанеся удар по заведению дошкольного образования, в результате чего один человек погиб, есть раненые.
- Здание детсада частично разрушено, на месте произошел пожар.
22 октября российская армия атаковала Харьков дронами. Под обстрел попал детский сад. В момент атаки воспитанники заведения (48 детей) находились в укрытии. Один человек погиб, еще семеро получили ранения. Рассматривается версия, что враг мог применить реактивный "Шахед".
Вражеские беспилотники попали в частный детсад в Холодногорском районе Харькова. Как видно на кадрах 24 Канала с места прилета, из-за удара частично разрушено здание, повылетали окна, повреждена мебель дошкольного учреждения.
Россия нацелила дроны на детсад
В Харьковской обладминистрации сообщили, что враг массированно атаковал город ориентировочно в 10:50. В результате удара по детсаду возник пожар. Дети не пострадали, потому что детей эвакуировали в защитное убежище и во время воздушной тревоги они находились там.
Сообщается, что четыре человека были госпитализированы в медучреждение. Двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, другие двое – в среднем. Еще два человека, которые пострадали, получили медпомощь амбулаторно.
Последствия попадания по детсаду Харькова / Фото Анны Черненко, 24 Канал
Харьков под постоянным прицелом агрессора:
- 21 октября Россия обстреляла город КАБами. Под удар попал Индустриальный, Немышлянский районы Харькова и гражданское предприятие. В результате атаки повреждены жилые частные дома. Зафиксировано 9 пострадавших.
- 16 октября российская армия нацелила боевой дрон на Киевский район Харькова посреди белого дня. Попадание пришлось вблизи многоквартирного дома.
14 октября россияне направили управляемые авиабомбы по городу и попали по территории медицинского учреждения в Салтовском районе. Пострадали 57 пациентов, большинство из них испытали острую реакцию на стресс.