22 октября, 15:27
Уничтоженная крыша, разбитые помещения: кадры последствий ужасного удара по детсаду в Харькове

Юлия Гринишина
Основные тезисы
  • Россия атаковала Харьков дронами, нанеся удар по заведению дошкольного образования, в результате чего один человек погиб, есть раненые.
  • Здание детсада частично разрушено, на месте произошел пожар.

22 октября российская армия атаковала Харьков дронами. Под обстрел попал детский сад. В момент атаки воспитанники заведения (48 детей) находились в укрытии. Один человек погиб, еще семеро получили ранения. Рассматривается версия, что враг мог применить реактивный "Шахед".

Вражеские беспилотники попали в частный детсад в Холодногорском районе Харькова. Как видно на кадрах 24 Канала с места прилета, из-за удара частично разрушено здание, повылетали окна, повреждена мебель дошкольного учреждения.

Россия нацелила дроны на детсад

В Харьковской обладминистрации сообщили, что враг массированно атаковал город ориентировочно в 10:50. В результате удара по детсаду возник пожар. Дети не пострадали, потому что детей эвакуировали в защитное убежище и во время воздушной тревоги они находились там.

Сообщается, что четыре человека были госпитализированы в медучреждение. Двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, другие двое – в среднем. Еще два человека, которые пострадали, получили медпомощь амбулаторно.

Последствия попадания по детсаду Харькова / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что будут обследованы все помещения детского сада, потому что разрушения довольно существенные. На месте работают ГСЧС, экстренная медицинская помощь, Национальная полиция.

