Уничтоженная крыша, разбитые помещения: кадры последствий ужасного удара по детсаду в Харькове

22 октября российская армия атаковала Харьков дронами. Под обстрел попал детский сад. В момент атаки воспитанники заведения (48 детей) находились в укрытии. Один человек погиб, еще семеро получили ранения. Рассматривается версия, что враг мог применить реактивный "Шахед".

Вражеские беспилотники попали в частный детсад в Холодногорском районе Харькова. Как видно на кадрах 24 Канала с места прилета, из-за удара частично разрушено здание, повылетали окна, повреждена мебель дошкольного учреждения.

Россия нацелила дроны на детсад

В Харьковской обладминистрации сообщили, что враг массированно атаковал город ориентировочно в 10:50. В результате удара по детсаду возник пожар. Дети не пострадали, потому что детей эвакуировали в защитное убежище и во время воздушной тревоги они находились там.

Сообщается, что четыре человека были госпитализированы в медучреждение. Двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, другие двое – в среднем. Еще два человека, которые пострадали, получили медпомощь амбулаторно.

Последствия попадания по детсаду Харькова / Фото Анны Черненко, 24 Канал