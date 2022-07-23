В Харькове российский боеприпас попал в жилой дом: ранения получил мужчина

В ночь на 23 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Есть данные о пострадавшем.

Взрывы в Харькове зафиксировали после шести часов утра 23 июля в Основянском районе. В общем, в городе за ночь дважды объявляли воздушную тревогу. Вторую тревогу объявили уже после того, как были слышны звуки взрывов.

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Предварительно – оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня. Поврежден жилой дом, офисные помещения.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о том, что в центре города были зафиксированы взрывы. По его данным, пострадал один человек.

"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока что известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ГСЧС уже работает", – написал Игорь Терехов.

Он также в который раз напомнил, что во время воздушной тревоги следует находиться в укрытии.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что состояние пострадавшего – легкое.

По данным спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко в комментарии "Суспільному ", российский боеприпас попал в двухэтажный жилой дом. Здание почти полностью разрушено.

Ранение получил мужчина. Женщина, тоже проживающая в этом доме, не пострадала. А под завалами, по предварительным данным, никого нет.

Обстрелы Харьковской области

По области в течение суток россияне наносили удары по Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Изюмскому районам.

Активные обстрелы снова были на Чугуевщине. В Змиевской общине на открытую территорию попали сразу три единицы боеприпасов. В этой же общине оккупанты уничтожили 30 гектаров пшеницы.

В Богодуховском районе под ударами оккупантов оказались частные дома, хозяйственные постройки, в течение суток возникало несколько пожаров. К сожалению, в Золочевской общине погибла 74-летняя женщина, 4 человека ранены.

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