Россия массированно обстреляла Харьков: известно о 8 пострадавших

Вечером 26 марта Россия атаковала Харьков ударными беспилотниками. В городе прогремело по меньшей мере 12 взрывов.

В результате вражеского удара есть пострадавшие, также повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

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Что известно о пострадавших

По состоянию на 22:07 известно о 8 пострадавших после массированного обстрела Харькова. Все соответствующие службы уже работают над устранением последствий.