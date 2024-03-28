Украина имеет системы ПВО, которые работают в пределах своих возможностей во время каждого обстрела. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, добавив, что главный вопрос заключается в количестве ракет.

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Украине нужны дополнительные системы ПВО

Украинская противовоздушная оборона работала во время массированных атак настолько, насколько могла. Примерно с таким же коэффициентом, как и всегда. Но понятно, что большая интенсивность обстрелов истощает наши средства. Соответственно ракеты надо поставлять быстрее.

"Если мы говорим о системах ПВО Patriot, то прежде всего возникают вопросы к США. Для ракет нашли определенное финансирование, говорится о программах, которые были оплачены еще раньше. Поэтому, вероятно, ракеты мы будем получать и в дальнейшем. Но нужны дополнительные системы и боеприпасы к ним", – рассказал Александр Мусиенко.

Как защитить Харьков от обстрелов

Города, которые расположены возле границ с Россией, могут быть обстреляны из управляемых авиабомб, ракет С-300. Скорость подлета этих средств чрезвычайно велика. Поэтому там нужны не только Patriot, а еще системы, которые будут их прикрывать.

Украине надо "перекрыть" каждый город-миллионник и зоны вокруг них. Для защиты от баллистических угроз нужны системы Patriot и SAMP/T. В идеале на каждый город надо по одной – две батареи,

– сказал Александр Мусиенко.

Что касается Харькова, то там надо создавать многоэшелонированную систему. Говорится о Patriot и средствах для его прикрытия.

Кроме этого, сразу появляются новые риски, потому что по этим системам может прилетать. Ситуация сложная. Нужны дополнительные системы, ракеты и авиация. Например, если бы у нас были F-16, которые будут патрулировать воздушное пространство возле Харькова, то они могли бы заметить Су-34. которые несут КАБы и сбить их,

– отметил Мусиенко.

На самом деле Украина за два года полномасштабного вторжения сделала рывок в получении дополнительных систем ПВО. Нам предоставили много различных средств, но учитывая вызовы, постоянные атаки врага, размеры территории, этого пока недостаточно.

Чем можно прикрывать Patriot

По словам Мусиенко, лучшая комбинация это NASAMS, которые работают с Patriot, или любая система средней дальности, которая сможет защитить его от ракет.

Конечно, Patriot сам себя защищает, но возникают угрозы другого характера. То есть Patriot нужен для того, чтобы использовать его против баллистических ракет, которые не могут сбить другие системы.

А если, например, он начнет использовать свой запас ракет для сбивания крылатых целей, которые на самом деле может сбить БУК или NASAMS. Поэтому его стоит сохранить для отпора баллистическим угрозам,

– подчеркнул Мусиенко.

Так, он может сам себя защитить, если будет иметь запас тысячи ракет, тогда действительно им можно сбивать все. Но рациональнее защищать его другими средствами от крылатых ракет или дронов. Ведь, например, NASAMS не может сбить баллистическую цель, но защитить Patriot может.

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