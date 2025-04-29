Россияне нанесли масштабный удар по Харькову: количество пострадавших растет, среди них ребенок

Россияне вечером 29 апреля нанесли масштабный удар по Харькову. К сожалению, известно о многих пострадавших.

Сначала сообщали о 3 пострадавших, но позже их количество значительно возросло, передает 24 Канал. К слову, по данным мониторинговых каналов, в Харькове прогремело 16 взрывов.

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В результате атаки на Харьков есть много пострадавших

Председатель ОВА Олег Синегубов предупредил, что количество пострадавших в Харькове может увеличиваться и в дальнейшем.

В 23:40 Игорь Терехов сообщил о 30 пострадавших.

У них ранения различной степени тяжести, есть лица и в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших – 5-летняя девочка. У нее диагностирована острая реакция на стресс.

Первые взрывы в Харькове прозвучали в 22:08. Под атакой были Шевченковский, Киевский, Салтовский и Слободской районы.

"Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура", – рассказал мэр Харькова Терехов.

Известно, что в Салтовском районе зафиксировано падение "Шахеда" возле медучреждения и пожар в частном доме, а в Слободском – есть попадание вражеских БпЛА, в частности, в многоэтажку.