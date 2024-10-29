Удар авиабомбой по Харькову: на месте попадания завершили спасательные работы
Источник:МВД Украины
В Харькове российская армия в ночь на 29 октября нанесла авиаудар по жилому сектору. Там уже завершили аварийно-спасательные работы.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Тогда в результате попадания было разрушено 4 жилых дома, а повреждено более 50.
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Аварийно-спасательные работы в Харькове завершили
В МВД рассказали, что в Основянском районе Харькова завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы.
В результате ночного авиаудара по жилому сектору города погибли 4 человека, еще 6 – получили травмы,
– отметили в министерстве.
Там также рассказали, что за время спасательно-поисковых работ разобрано и вывезено 320 кубических метров строительного мусора.
Последствия вражеского удара авиабомбой по Харькову / Фото ГСЧС
К слову, городской глава Игорь Терехов рассказывал, что удар авиабомбой по Харькову пришелся на частный сектор в Основянском районе. На месте прилета также возник пожар.
Кроме того, руководитель следственного отдела полиции Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал момент попадания по Харькову, который зафиксировала камера наблюдения.