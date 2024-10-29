Удар авиабомбой по Харькову: на месте попадания завершили спасательные работы

В Харькове российская армия в ночь на 29 октября нанесла авиаудар по жилому сектору. Там уже завершили аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Тогда в результате попадания было разрушено 4 жилых дома, а повреждено более 50.

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Аварийно-спасательные работы в Харькове завершили

В МВД рассказали, что в Основянском районе Харькова завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы.

В результате ночного авиаудара по жилому сектору города погибли 4 человека, еще 6 – получили травмы,

– отметили в министерстве.

Там также рассказали, что за время спасательно-поисковых работ разобрано и вывезено 320 кубических метров строительного мусора.

Последствия вражеского удара авиабомбой по Харькову / Фото ГСЧС

К слову, городской глава Игорь Терехов рассказывал, что удар авиабомбой по Харькову пришелся на частный сектор в Основянском районе. На месте прилета также возник пожар.

Кроме того, руководитель следственного отдела полиции Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал момент попадания по Харькову, который зафиксировала камера наблюдения.