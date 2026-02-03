Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, ночь была на самом деле громкой. Враг непрерывно атаковал город и область в течение нескольких часов.

Читайте также Россия третий день подряд засыпает город "Молниями": последствия удара по рынку в Харькове

Что известно об обстреле Харькова 3 февраля?

По словам Черненко, враг применил и ракеты, и авиационные боеприпасы, и дроны во время атаки по Харькову и области. К сожалению, зафиксировали даже удар из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". На этот раз, судя по звукам обстрелов, враг использовал боеприпасы с кассетной боевой частью.

В основном враг атаковал по энергетике. По состоянию на утро были сообщения о более 800 жилых домов, которые остались без отопления. Потом министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил о 110 тысячах абонентов, которые остались без тепла в Харькове.

Энергетики уже работают над восстановлением теплоснабжения. Поэтому ситуация может быстро меняться.

Какой вообще была ночь в Харькове? Около 23 часов был удар беспилотником по центру. Где-то в 00:30 били по пригороду и по Харькову. Около 1:00 мы услышали 5 взрывов в Харькове. Тогда же били по Дергачам. С 1:00 по 1:30 было слышно шесть взрывов в пригороде. Также били по Лозовой. С 2:00 по 5:30 услышали еще 12 взрывов в Харькове,

– рассказала Черненко.

Люди, которые живут ближе к местам взрывов, вообще говорили, что по ощущениям это было похоже на начало полномасштабного вторжения. Тогда также каждые полчаса были слышны взрывы.

Обратите внимание! В конце января враг несколько часов атаковал Харьков дронами "Молния". Что это за дроны – читайте в материале 24 Канала.

Что сказал городской голова Харькова?

Ночью 3 февраля городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты целенаправленно били по энергетической инфраструктуре. К сожалению, сейчас в городе сильные морозы, поэтому пришлось слить теплоносители в системах 820 домов, чтобы трубы остались целыми.

В Харькове сейчас работают 101 пункт несокрушимости, где можно согреться и подзарядиться. Если будет необходимость – откроют дополнительные пункты.