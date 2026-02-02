К счастью, в этот день рынок не работал. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что сегодня там санитарный день.

"Там санитарный день. Иначе была бы большая беда. Но по периметру часть киосков работает. Это кофейни, пиццерии. Им досталось больше всего. Там повылетали окна, повреждены припаркованные машины. Потому что работники рынка, пользуясь полурабочим днем, выполняли свои дела по работе. Побитые витрины. Внутри есть повреждения имущества у предпринимателей", – сказала она.

Какие последствия атаки?

Анна Черненко отметила, что двух мужчин, которые пострадали, забрали в больницу. Но, к счастью, их состояние не тяжелое. Говорится о порезах стеклом и острой реакции на стресс, сильный испуг. По предварительной информации, враг нанес удар "Молнией".

Третий день подряд оккупанты засыпают Харьков БПЛА "Молния". Гаражный кооператив недавно. К счастью, без серьезных повреждений. Но за каждым таким попаданием побитые машины, потерянное имущество людей,

– подчеркнула она.

Ранее прилетело во двор жилой многоэтажки. Это выбитые окна, поврежденный транспорт, очень много испуганных людей. В учебном заведении вылетели окна. К счастью, сейчас обходится без жертв.

Харьковчанин Владислав Олейник рассказал, что пришел на помощь своим друзьям, которым серьезно побило грузовик. До него оставалось примерно 2 метра от места, куда попала "Молния". Авто повреждено, но прикрыло собой остановку пассажирского транспорта. Там достаточно большое движение. Эти обломки могли бы полететь на людей, которые ждали транспорт на остановке.

Напротив магазин с фруктами, с овощами. Повезло, что люди буквально за несколько часов до этого разгрузили грузовик. Рядом никого не было. Бок этой машины был полностью посечен,

– отметила корреспондентка.

Если Харьков страдает от "Молнии", то, например, Золочев захватчики засыпают FPV-дронами. 2 февраля там было три удара FPV-дронами в частный сектор.

Сегодня между Золочевым и соседним селом на трассе чудом не получила повреждений семейная пара. FPV-дрон попал в их авто. Транспортное средство серьезно повреждено. Супруги успели спастись, выпрыгнуть,

– рассказала Черненко.

Поэтому угроза от дронов огромная. Стоит не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, даже когда летят только БПЛА. Нужно соблюдать правила безопасности.

Обстрел Харькова 2 февраля: что известно?