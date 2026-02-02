На щастя, у цей день ринок не працював. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що сьогодні там санітарний день.

"Там санітарний день. Інакше була б більша біда. Але по периметру частина кіосків працює. Це кав'ярні, піцерії. Їм дісталося найбільше. Там повилітали вікна, пошкоджені автівки, які були припарковані. Бо працівники ринку, користуючись напівробочим днем, виконували свої справи по роботі. Побиті вітрини. Всередині є пошкодження майна в підприємців", – сказала вона.

Які наслідки атаки?

Анна Черненко зазначила, що двоє чоловіків, які постраждали, забрали до лікарні. Але, на щастя, стан не важкий. Мовиться про порізи склом і гостру реакцію на стрес, сильний переляк. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "Молнією".

Третій день поспіль окупанти засипають Харків "Молніями". Це БпЛА, якими росіяни засипають місто. Гаражний кооператив нещодавно. На щастя, без серйозних пошкоджень. Але за кожним таким влучанням побиті автівки, втрачене майно людей,

– підкреслила вона.

Раніше прилетіло у двір житлової багатоповерхівки. Це вибиті вікна, пошкоджений транспорт, дуже багато переляканих людей. У навчальному закладі вилетіли вікна. На щастя, зараз обходиться без жертв.

Харків'янин Владислав Олійник розповів, що прийшов на допомогу своїм друзям, яким серйозно побило вантажівку. До неї лишалося приблизно 2 метри від місця, куди влучила "Молнія". Авто пошкоджене, але прикрило собою зупинку пасажирського транспорту. Там досить великий рух. Ці уламки могли б полетіти на людей, які чекали транспорт на зупинці.

Навпроти магазин з фруктами, з овочами. Пощастило, що люди буквально за кілька годин до цього розвантажили вантажівку. Поруч нікого не було. Бік цієї машини був повністю посічений,

– зауважила кореспондентка.

Якщо Харків потерпає від "Молнії", то, наприклад, Золочів загарбники засипають FPV-дронами. 2 лютого там було три удари FPV-дронами. Це приватний сектор.

Сьогодні між Золочевим і сусіднім селом на трасі дивом не зазнала пошкоджень сімейна пара. FPV-дрон влучив у їхнє авто. Транспортний засіб серйозно пошкоджений. Вони встигли врятуватися, вистрибнути,

– розповіла Черненко.

Тому загроза від дронів величезна. Варто не нехтувати сигналами повітряної тривоги, навіть коли летять лише БпЛА. Потрібно дотримуватися правил безпеки.

Обстріл Харкова 2 лютого: що відомо?