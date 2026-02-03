Квартиры уничтожены дотла: после ударов по ТЭЦ Россия атаковала многоэтажку в Харькове
- В Харькове российский беспилотник попал в пятиэтажный дом, в результате чего пострадали семь человек, возник большой пожар.
- Пожар охватил площадь в 270 квадратных метров, повреждены восемь жилых домов рядом.
В Харькове 3 февраля российский беспилотник попал в пятиэтажный дом в Салтовском районе. В результате удара пострадали семь человек. Есть и раненые, и с острой реакцией на стресс.
Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что вспыхнул очень большой пожар. На месте попадания работают экстренные службы.
"Пожар был очень большим. Кстати, его до сих пор продолжают ликвидировать. Его смогли ограничить той площадью, на которой он разросся. К сожалению, от пятого до второго этажа в одном подъезде очень сильно погорели квартиры", – сказала она.
Какие последствия удара?
Анна Черненко отметила, что восемь жилых домов, которые расположены рядом, также были повреждены. У этой пятиэтажки очень сильно побита крыша, выбиты окна.
Житель разбитого ударом дома Владимир Мельник рассказал, что попадание произошло в соседнем подъезде. Он спасал жену. Ведь пожар был очень большой, 270 квадратных метров. Огонь охватил пятиэтажку.
Начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко сообщил, что для атаки враг использовал БПЛА типа "Герань-2". В результате атаки образовался пожар между вторым и пятым этажами. В квартирах были заблокированы три человека. Сейчас их деблокировали сотрудники ГСЧС.
В начале была информация, что на одном из этажей может находиться семья с детьми. К счастью, эти данные не подтвердились. Наши правоохранители, сотрудники ГСЧС максимально обследовали все квартиры. Параллельно обход всех квартир продолжался с тушением пожара. Это очень опасная работа. В Харькове сейчас минус 25. Это затрудняет тушение, подачу воды на место пожара,
– рассказала Черненко.
Этот удар произошел на фоне того, что в Харькове три района остались без тепла из-за ночной атаки. Россия наносила удары "Искандерами", "Торнадо-С" с кассетными боеприпасами.
Россия атаковала Харьков: что известно?
Днем 3 февраля в Харькове был прилет российского БПЛА по многоэтажке. Дрон попал по району плотной жилой застройки Салтовского района. Вспыхнули квартиры со 2 по 5 этажи.
Известно, что в результате вражеского удара пострадали 7 человек. В частности, двое мужчин, одному из которых 57 лет, и пять женщин от 57 до 90 лет. Все находятся в состоянии средней тяжести, они получили взрывные ранения и стрессовую реакцию. Одна 85-летняя женщина нуждалась в госпитализации.
Напомним, что ночью 3 февраля Россия осуществила атаку на Харьков. Одна из ведущих ТЭЦ Харькова значительно повреждена. Депутат Харьковского горсовета Богдан Ткачук заявил, что восстановить работу этой ТЭЦ в нынешних условиях невозможно.