Квартиры уничтожены дотла: после ударов по ТЭЦ Россия атаковала многоэтажку в Харькове

В Харькове 3 февраля российский беспилотник попал в пятиэтажный дом в Салтовском районе. В результате удара пострадали семь человек. Есть и раненые, и с острой реакцией на стресс.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что вспыхнул очень большой пожар. На месте попадания работают экстренные службы.

Читайте также Было похоже на начало вторжения: как Харьков пережил страшную массированную атаку России

"Пожар был очень большим. Кстати, его до сих пор продолжают ликвидировать. Его смогли ограничить той площадью, на которой он разросся. К сожалению, от пятого до второго этажа в одном подъезде очень сильно погорели квартиры", – сказала она.

Какие последствия удара?

Анна Черненко отметила, что восемь жилых домов, которые расположены рядом, также были повреждены. У этой пятиэтажки очень сильно побита крыша, выбиты окна.

Житель разбитого ударом дома Владимир Мельник рассказал, что попадание произошло в соседнем подъезде. Он спасал жену. Ведь пожар был очень большой, 270 квадратных метров. Огонь охватил пятиэтажку.

Начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко сообщил, что для атаки враг использовал БПЛА типа "Герань-2". В результате атаки образовался пожар между вторым и пятым этажами. В квартирах были заблокированы три человека. Сейчас их деблокировали сотрудники ГСЧС.

В начале была информация, что на одном из этажей может находиться семья с детьми. К счастью, эти данные не подтвердились. Наши правоохранители, сотрудники ГСЧС максимально обследовали все квартиры. Параллельно обход всех квартир продолжался с тушением пожара. Это очень опасная работа. В Харькове сейчас минус 25. Это затрудняет тушение, подачу воды на место пожара,

– рассказала Черненко.

Этот удар произошел на фоне того, что в Харькове три района остались без тепла из-за ночной атаки. Россия наносила удары "Искандерами", "Торнадо-С" с кассетными боеприпасами.

Россия атаковала Харьков: что известно?