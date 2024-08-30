Поражено 5 локаций в Харькове: в ОВА рассказали, куда именно попали россияне

30 августа днем страна-агрессор массированно обстреляла Харьков. В ОВА рассказали, куда именно и чем ударил враг.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в Харькове произошли пять прилетов.

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Чем и куда ударил враг в Харькове

В Индустриальном районе попадание в 12-этажный дом. Повреждены 5 автомобилей. Три человека погибли.

Также в Индустриальном районе был удар по детской площадке, где погибла 14-летняя девочка, а еще четыре человека пострадали.

В центальной части города снаряд попал в землю, произошло возгорание травы.

В Слободском районе есть прилеты в два места. Первое – это складское здание, где пострадало два человека. Второе – это удар по частным домам, три из которых повреждены. Пострадали 6 человек.

По состоянию на 18:00 известно о 5 погибших. Один из раненых скончался в медицинском учреждении. Также почти 50 человек получили травмы. 20 харьковчан находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Есть пострадавшие с ампутациями.

Чиновник уточнил, что враг запускал снаряды с территории Белгородской области. Для атаки на гражданских противник использовал боеприпас – УМПБ Д-30.

Как выглядит Харьков после обстрела / Фото ОВА

Синегубов добавил, что есть угроза разрушения дома. На видео попал момент обвала балконов 12-этажки.