В результате авиаудара России по Харькову погибла юная художница Ника Кожушко
Источник:Сергей Жадан
Россия днем 30 августа нанесла авиационные удары по Харькову. К сожалению, в результате вражеского обстрела есть много раненых и погибшие.
Так, уже известно о по меньшей мере 7 жертвах в результате атаки агрессора. Среди погибших 18-летняя художница Ника Кожушко.
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В Харькове погибла художница Ника Кожушко
Во время обстрела в Харькове погибла Ника Кожушко – очень юная, искренняя и одаренная. За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть, свой последний рисунок,
– заявил Сергей Жадан.
Также писатель и военный подчеркнул, что россияне продолжают уничтожать наше будущее.
Этому нет объяснения. И прощения тоже нет,
– подчеркнул Сергей Жадан.
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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Ники Кожушко. Вечная память!