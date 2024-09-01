Россия в очередной раз атаковала Харьков: в прокуратуре рассказали детали последствий обстрела

Поздно вечером 31 августа российские оккупанты атаковали Харьков. Так, враг нанес ракетный удар по городу.

К сожалению, в результате очередной атаки армии противника по Харькову есть пострадавшие. Правоохранители зафиксировали последствия атаки на город.

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Последствия обстрела Харькова

В субботу, 31 августа, около 22:45 российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Известно, что ракета противника попала в проезжую часть вблизи многоэтажки в Слободском районе города.

К сожалению, результате атаки оккупантов, есть пострадавшие. Поэтому, 13-летняя девушка и две женщины 24 и 20 лет получили острую реакцию на стресс. Также 26-летний мужчина получил ранения.

Кроме этого, повреждены здания гражданского предприятия и более, чем 25 автомобилей.

Из обломков, изъятых на месте происшествия, правоохранители предварительно установили, что удар по городу был нанесен ракетой "Гром-Е1" из населенного пункта Березовое Белгородской области России,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Россияне обстреляли Харьков / Фото Харьковской областной прокуратуры