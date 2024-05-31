В Харькове был прилет в пятиэтажку: количество пострадавших и погибших продолжает расти

Российские захватчики вечером 30 и ночью 31 мая обстреляли многоэтажный дом в Харькове. В результате на месте событий есть жертвы и пострадавшие.

Сейчас на месте событий продолжаются поисково-спасательные работы. Поэтому количество погибших и травмированных людей может увеличиться – передает 24 Канал.

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Сколько людей пострадали и погибли в Харькове

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что по состоянию на 02:09 31 мая известно о 3 погибших и 16 пострадавших. Среди раненых – медик экстренной медицинской помощи, также было повреждено авто "скорой".

Враг снова применил тактику двойного удара, в то время, как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители,

– сказал Синегубов.

По предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300 в Новобаварском районе Харькова. Все попадания – исключительно гражданская инфраструктура. Ликвидация последствий продолжается.

Среди пострадавших также есть два 12-летних ребенка: мальчик и девочка. Их госпитализировали медики.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил Суспильному, что около четырех человек еще могут находиться под завалами жилой пятиэтажки.

Последствия попадания по пятиэтажке в Харькове / Фото Суспільного

В комментарии журналистам Суспильного глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что сейчас известно о трех местах попадания по Новобаварскому району Харькова. Это были пятиэтажный жилой дом, магазин, расположенный в трехэтажном здании, и швейный цех.

По данным Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке. Также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице.

Глава полиции Харьковской области также отметил, что в домах рядом с местами попаданий выбиты окна. У людей могут быть осколочные и взрывные травмы, из-за чего количество жертв или пострадавших может возрасти.

Что известно об обстреле Харькова