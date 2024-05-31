В Харькове был прилет в пятиэтажку: количество пострадавших и погибших продолжает расти
Российские захватчики вечером 30 и ночью 31 мая обстреляли многоэтажный дом в Харькове. В результате на месте событий есть жертвы и пострадавшие.
Сейчас на месте событий продолжаются поисково-спасательные работы. Поэтому количество погибших и травмированных людей может увеличиться – передает 24 Канал.
К теме В Харькове раздается серия взрывов: враг активизировал свою авиацию
Сколько людей пострадали и погибли в Харькове
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что по состоянию на 02:09 31 мая известно о 3 погибших и 16 пострадавших. Среди раненых – медик экстренной медицинской помощи, также было повреждено авто "скорой".
Враг снова применил тактику двойного удара, в то время, как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители,
– сказал Синегубов.
По предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300 в Новобаварском районе Харькова. Все попадания – исключительно гражданская инфраструктура. Ликвидация последствий продолжается.
Среди пострадавших также есть два 12-летних ребенка: мальчик и девочка. Их госпитализировали медики.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил Суспильному, что около четырех человек еще могут находиться под завалами жилой пятиэтажки.
Последствия попадания по пятиэтажке в Харькове / Фото Суспільного
В комментарии журналистам Суспильного глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что сейчас известно о трех местах попадания по Новобаварскому району Харькова. Это были пятиэтажный жилой дом, магазин, расположенный в трехэтажном здании, и швейный цех.
По данным Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке. Также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице.
Глава полиции Харьковской области также отметил, что в домах рядом с местами попаданий выбиты окна. У людей могут быть осколочные и взрывные травмы, из-за чего количество жертв или пострадавших может возрасти.
Что известно об обстреле Харькова
- Взрывы в Харькове услышали 30 мая в 23:49, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов. До этого по всей Харьковской области более 8 часов продолжалась воздушная тревога.
- По данным местных корреспондентов, в Харькове за менее чем час прогремели 5 взрывов. Мэр города отметил, что были два прилета в район плотной жилой застройки.
- Далее в 00:15 в Харькове, как рассказал Игорь Терехов, прозвучали повторные взрывы. По данным мэра города, предварительно повторные прилеты были туда же, куда и первые.
- Стоит отметить, что Воздушные силы еще в 21:08 30 мая предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Тогда же была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.