Такими террористическими атаками враг хочет сломать дух украинцев. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, отметив, что удары по городу должны подтверждать, что враг якобы готовит наступление.

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В сети не прекращаются разговоры о якобы повторном наступлении россиян на город. На самом деле все это психологическая операция, которая имеет целью запугать украинцев. Но для того, чтобы как-то подкрепить эти слова, враг наносит ракетные, дроновые, артиллерийские удари.

Никаких оснований говорить, что готовится наступление на Харьков нет. Более того, на этом направлении не существует российской наступательной группировки, которая бы претендовала на какую-то операцию, а тем более успешную,

– отметил Михаил Самусь.

То, что сейчас происходит в городе, – это попытка сломать дух населения, создать ситуацию, когда не будет электричества, воды, никаких условий для жизни. Харьков хотят превратить в руины. Тогда в украинском обществе распространятся депрессивные настроения.

Россия регулярно наносит удары по прифронтовым городам, но так же бьет по Киеву, Одессе, Львову и другим регионам, создавая эффект безысходности, провоцируя мысли о том, что якобы надо прекращать борьбу, сдаться и подписать капитуляцию,

– отметил Михаил Самусь.

Именно эта цель "красной нитью" проходит во всех действиях россиян. В то же время на поле боя оккупанты пытаются сломать линию фронта, потому что считают, что это благоприятный период, пока в США не утвердили помощь Украине. Поэтому враг хочет максимально использовать все свои ресурсы для прорыва.

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