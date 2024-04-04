Такими терористичними атаками ворог хоче зламати дух українців. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, зауваживши, що удари по місту мають підтверджувати, що ворог нібито готує наступ.

До теми Новий наступ Росії на Харків: наскільки це реально та чи допоможе Путіну мобілізація

Чому Росія зосередилась саме на Харкові

У мережі не припиняються розмови про нібито повторний наступ росіян на місто. Насправді все це психологічна операція, яка має на меті залякати українців. Але для того, щоб якось підкріпити ці слова, ворог завдає ракетних, дронових, артилерійських ударів.

Жодних підстав говорити, що готується наступ на Харків немає. Ба більше, на цьому напрямку не існує російського наступального угруповання, яке б претендувало на якусь операцію, а тим паче успішну,

– наголосив Михайло Самусь.

Те, що зараз відбувається у місті, – це спроба зламати дух населення, створити ситуацію, коли не буде електрики, води, жодних умов для життя. Харків хочуть перетворити на руїни. Відтак в українському суспільстві поширяться депресивні настрої.

Росія регулярно завдає ударів по прифронтових містах, але так само б'є по Києву, Одесі, Львову та інших регіонах, створюючи ефект безвиході, провокуючи думки про те, що нібито треба припиняти боротьбу, здатися та підписати капітуляцію,

– зауважив Михайло Самусь.

Саме ця мета "червоною ниткою" проходить у всіх діях росіян. Водночас на полі бою окупанти намагаються зламати лінію фронту, бо вважають, що це сприятливий період, поки у США не затвердили допомогу Україні. Тому ворог хоче максимально використати всі свої ресурси для прориву.

Обстріл Харкова 4 квітня: що відомо