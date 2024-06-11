"Слышали голос под завалами": как спасали пенсионера после удара КАБов по Харькову

Россия 9 и 10 июня обстреляла Харьков управляемыми авиационными бомбами. Под ударами находились сразу несколько районов города. К сожалению, в результате обстрела погиб человек.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что враг попал в частный двухэтажный дом. Под завалами оказался пенсионер, которого в течение нескольких часов пытались спасти.

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Детали обстрела

Вчера, 10 июня, все наблюдали за тем, как проходила спасательная операция. 77-летний пенсионер пролежал под завалами около двух часов. Спасатели сделали все возможное и вытащили мужчину живым. Но, к сожалению, утром 11 июня стало известно, что он умер в больнице.

Медики, спасатели работали чрезвычайно самоотверженно. Делалось все возможное, чтобы извлечь его живым. С мужчиной поддерживали связь, передавали воду, проверяли состояние. Его все-таки удалось спасти, но в результате травм он умер на следующее утро.

Прибыв на место происшествия, мы поняли, что под завалами есть человек. Он подавал голос, говорил, что хорошо себя чувствует, даже несмотря на то, что плитами у него были полностью передавлены ноги. Вся спасательная операция была нацелена именно на спасение мужчины из-под завалов,

– рассказал представитель управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко.

Кроме попадания в дом, много других помещений также разбито. Поэтому это настоящее чудо, что нет других раненых. Но многие люди теперь просто не имеют где жить и нуждаются в максимальной поддержке.

Еще два места попадания

В результате российских обстрелов в других районах Харькова также есть разрушения: разбиты почти 80 гаражных боксов. Сильно ранен один человек. Попало рядом с многоэтажками, которые и так были разбиты вражеской авиацией еще в начале полномасштабного вторжения. Теперь после восстановления и ремонтов оккупанты ударили по этим же местам еще раз.

Попадание в гаражный кооператив вызвало пожар. Большое счастье в том, что люди, которые находились в соседних гаражных боксах остались живы.

Второе место, куда попал КАБ, – это еще одно частное жилье. Летняя кухня сгорела дотла, но пенсионеры, которые были в это время в доме, – выжили.

Посыпалось стекло. Я лежала на кровати, мне только сделали укол. И вдруг что-то взорвалось. Прямо в наш дом ударило. Стена посыпалась, собака даже не лаяла – такая была перепуганная,

– вспомнила жительница разбитого дома Лидия.

К сожалению, КАБы сейчас активно "засыпают" все районы Харькова и даже окрестности. Для большинства местных эти обстрелы далеко не первые. Не помогает даже переезд в другие районы города, потому что опасность сохраняется везде.

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