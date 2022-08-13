13-летний мальчик в тяжелом состоянии: в Харькове рассказали подробности последних обстрелов

российские оккупанты в ночь на 13 августа обстреляли не только город Харьков, но и область. К сожалению, есть раненные. В частности, 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал новые детали обстрела города и области. Выяснилось, что в Харьковской области есть трое пострадавших.

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Детали обстрела Харькова

Враг нанес два авиаудара по городу. В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар у колледжа. Здание повредило взрывной волной.

В Немышлянском районе ракета попала в газон перед гостинично-ресторанным комплексом. Как следствие, повреждены троллейбусы, легковые автомобили, выбиты стекла в домах. На месте работали медики, оказавшие помощь женщинам 74 и 50 лет. В госпитализации они не нуждались.

В области есть трое пострадавших

За сутки 12 августа враг атаковал Харьковский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы. В результате обстрелов повреждены дома и хозяйственные постройки.

В Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что пострадали три человека. В Харьковском районе ранен мужчина 56 лет. В Богодуховском – женщина 84 года и 13-летний парень.

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