На местах уже работают экстренные службы. Как сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, кое-где в районах Харькова отключены коммуникации для безопасности работы спасателей.

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Обстрел Харькова

Российские ракеты прилетели по жилым кварталам Харькова: уничтожены многоэтажки, крупный спортивный объект, банки, магазины и кафе. Под ударами оказался Шевченковский район – центр города.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

К сожалению, в Харькове уже известно о многих раненых. По состоянию на 10:38 утра известно о 44 раненых, из них – двое детей. 17 потерпевших госпитализировали. Одна женщина скончалась в результате атаки. Скорее всего, страшные цифры еще будут расти.

Соседи сообщили, что среди пострадавших – работник скорой. Он садился в машину и ехал на работу, когда прилетело в его двор. У него, насколько известно сейчас, травматическая ампутация руки,

– сообщила Анна Черненко.

По словам корреспондентки 24 Канала, эта атака очень похожа на первые обстрелы Харькова. Город получил серьезные разрушения. На местах работают экстренные службы и коммунальщики.

Город после атаки

Некоторые харьковские кварталы сейчас отключены от электричества и газа на время, пока идет проверка. Есть надежда, что все коммуникации снова подсоединят в несколько ближайших часов.

Кстати, в поврежденных домах уже начинают вставлять временные окна, закрывать их фанерой, защитной пленкой. Хотя после атаки 29 и 30 декабря, именно эти районы уже завершали работы.

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