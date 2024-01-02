На местах уже работают экстренные службы. Как сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, кое-где в районах Харькова отключены коммуникации для безопасности работы спасателей.
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Обстрел Харькова
Российские ракеты прилетели по жилым кварталам Харькова: уничтожены многоэтажки, крупный спортивный объект, банки, магазины и кафе. Под ударами оказался Шевченковский район – центр города.
К сожалению, в Харькове уже известно о многих раненых. По состоянию на 10:38 утра известно о 44 раненых, из них – двое детей. 17 потерпевших госпитализировали. Одна женщина скончалась в результате атаки. Скорее всего, страшные цифры еще будут расти.
Соседи сообщили, что среди пострадавших – работник скорой. Он садился в машину и ехал на работу, когда прилетело в его двор. У него, насколько известно сейчас, травматическая ампутация руки,
– сообщила Анна Черненко.
По словам корреспондентки 24 Канала, эта атака очень похожа на первые обстрелы Харькова. Город получил серьезные разрушения. На местах работают экстренные службы и коммунальщики.
Город после атаки
Некоторые харьковские кварталы сейчас отключены от электричества и газа на время, пока идет проверка. Есть надежда, что все коммуникации снова подсоединят в несколько ближайших часов.
Кстати, в поврежденных домах уже начинают вставлять временные окна, закрывать их фанерой, защитной пленкой. Хотя после атаки 29 и 30 декабря, именно эти районы уже завершали работы.
Массированная атака на Украину: коротко
- Утром 2 января россияне атаковали Киев вражескими дронами-камикадзе. Позже Россия подняла в атмосферу 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из которых запустила ракеты. Столицу Украины также атаковали "Кинжалами".
- Киевская военная администрация сообщила, что во время атаки на Киевщину россияне выпустили более 70 ракет. Силам ПВО удалось сбить все "Шахеды", а также более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток "Кинжалов".
- В Харькове первый взрыв раздался в 7:30, а уже через 8 минут город пострадал от второго удара. Всего в Харькове было 4 взрыва.