На місцях уже працюють екстрені служби. За повідомленням кореспондентки 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, подекуди у районах Харкова відключені комунікації задля безпеки роботи рятувальників.
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Обстріл Харкова
Російські ракети прилетіли по житлових кварталах Харкова: знищено багатоповерхівки, великий спортивний об'єкт, банки, магазини та кав'ярні. Під ударами опинився Шевченківський район – самісінький центр міста.
На жаль, у Харкові вже відомо про багатьох поранених. Станом на 10:38 ранку відомо про 44 поранених, з них – двоє дітей. 17 потерпілих госпіталізували. Одна жінка померла внаслідок атаки. Найімовірніше, страшні цифри ще зростатимуть.
Сусіди повідомили, що серед постраждалих – працівник швидкої. Він саме сідав у машину та їхав на роботу, коли прилетіло у його двір. У нього, наскільки відомо зараз, травматична ампутація руки,
– повідомила Анна Черненко.
За словами кореспондентки 24 Каналу, ця атака дуже схожа до перших обстрілів Харкова. Місто зазнало серйозних руйнувань. На місцях працюють екстрені служби та комунальники.
Місто після атаки
Деякі харківські квартали зараз відключені від електрики та газу на час, поки триває перевірка. Є сподівання, що всі комунікації знову під'єднають у кілька найближчих годин.
До слова, в пошкоджених будинках уже починають вставляти тимчасові вікна, закривати їх фанерою, захисною плівкою. Хоч після атаки 29 та 30 грудня саме ці райони уже завершували роботи.
Масована атака на Україну: коротко
- Вранці 2 січня росіяни атакували Київ ворожими дронами-камікадзе. Пізніше Росія підняла у повітря 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з яких запустила ракети. Столицю України також атакували "Кинджалами".
- Київська військова адміністрація повідомила, що під час атаки на Київщину росіяни випустили більш як 70 ракет. Силам ППО вдалося збити усі "Шахеди", а також понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток "Кинджалів".
- У Харкові перший вибух пролунав о 7:30, а вже за 8 хвилин місто постраждало від другого удару. Всього у Харкові було 4 вибухи.