Так, под вражеским обстрелом был Основянский район города. Пострадали две женщины.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Какие последствия обстрела Харькова ночью 8 июля

Городской голова сообщил, что повреждены 3 частных дома. В одном из них вспыхнул пожар. Пострадавшие две женщины.

Глава Харьковской ОВА уточнил, что в 00:32 в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе произошло возгорание в частном доме.

Пострадали две женщины 50 и 75 лет, госпитализированы,

– заявил Олег Синегубов.

Также рассказал, что в результате российского обстрела повреждены авто и хозяйственные постройки.