Так, під ворожим обстрілом був Основ'янський район міста. Постраждали дві жінки.
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Які наслідки обстрілу Харкова вночі 8 липня
Міський голова повідомив, що пошкоджені 3 приватних будинки. В одному з них спалахнула пожежа. Постраждалі дві жінки.
Очільник Харківської ОВА уточнив, що о 00:32 внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі сталося займання в приватному будинку.
Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані,
– заявив Олег Синєгубов.
Також розповів, що внаслідок російського обстрілу пошкоджені авто й господарчі споруди.