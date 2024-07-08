Так, під ворожим обстрілом був Основ'янський район міста. Постраждали дві жінки.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки обстрілу Харкова вночі 8 липня

Міський голова повідомив, що пошкоджені 3 приватних будинки. В одному з них спалахнула пожежа. Постраждалі дві жінки.

Очільник Харківської ОВА уточнив, що о 00:32 внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі сталося займання в приватному будинку.

Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані,

– заявив Олег Синєгубов.

Також розповів, що внаслідок російського обстрілу пошкоджені авто й господарчі споруди.