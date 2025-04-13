Оккупанты ударили КАБами по Слатино и Купянску на Харьковщине: есть пострадавшие

Россияне атаковали Харьковскую область управляемыми авиабомбами, что привело к разрушениям, известно о 7 раненых. В частности, под ударом оказался поселок Слатино Дергачевской громады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины. Там показали кадры последствий вражеского обстрела и обнародовали подробности относительно пострадавших в результате этого.

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Какие последствия обстрела Харьковщины

Россияне ударили управляемыми авиабомбами по поселку Слатино, в результате чего в населенном пункте пострадала гражданская инфраструктура, есть повреждения около 16 частных домов. Под завалами оказался 69-летний мужчина.

К счастью, его удалось спасти. Также из-за обстрела пострадали еще двое мужчин, в возрасте 83 и 42 лет. Всех трех вышеупомянутых лиц доставили в больницу для тщательного осмотра. Также под плотным обстрелом оказался Купянск.

Там значительным разрушениям тоже подверглась гражданская инфраструктура, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили. По данным правоохранителей, пострадали три женщины – 52, 25 и 73 лет, а также 26-летний мужчина.

Разрушения в результате обстрела / Фото Национальной полиции Украины

К слову, сейчас на Купянском направлении враг продолжает вести штурмовые действия. Хотя это и небольшие атаки – они происходят постоянно. Тактика россиян сейчас заключается в том, чтобы давить вдоль всей линии фронта.