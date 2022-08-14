россияне ночью били ракетами по объекту критической инфраструктуры под Харьковом

Ночью 14 августа российские захватчики снова атаковали Харьковщину. Враг запустил ракеты со своей территории по территории общины под Харьковом.

Оккупанты атаковали Змиевскую общину области. В результате пострадали 3 человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов

россияне атаковали около 1 ночи. Следует отметить, что взрывы прогремели после отбоя воздушной тревоги в Харьковской области.

Среди пострадавших мужчина и 2 женщины. Они получили легкие повреждения.

Одна из российских ракет попала по объекту критической инфраструктуры, другие повредили окрестные дома и автомобили.

Последствия обстрела Харьковщины / Фото с телеграма Олега Синегубова

Ситуация в Харьковской области

Ночью прилеты по Харькову не зафиксировали. Около 18:00 13 августа россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру зажигательными боеприпасами в Киевском районе, из-за чего загорелись крыши хозяйственных построек. К счастью, никто не пострадал.

За прошедшие сутки россияне обстреливали Богодуховский, Харьковский и Чугуевский районы области. Несколько раз враг атаковал Циркуны, где в результате обстрелов горели дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Олег Синегубов подчеркнул, что пока россияне терроризируют мирное население области, ВСУ дают им отпор по всей линии фронта. У Питомника оккупанты пытались вести разведку боем, однако атака провалилась.

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