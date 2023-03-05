На Харьковщине вражеский снаряд попал в гражданское авто: супруги сгорели заживо

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Харьковщину. В частности, в одном из сел области вражеский снаряд попал в автомобиль с гражданскими.

Супруги сгорели заживо. Правоохранители возбудили уголовное производство.

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Люди сгорели заживо

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области началось досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством.

По данным следствия, 5 марта 2023 года российские военные произвели артиллерийский обстрел села Бударки Волчанской общины Чугуевского района.

Оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте,

– рассказали в прокуратуре.

Все детали устанавливают. Досудебное расследование проводят следователи ОП №1 Чугуевского РУП.



Оккупанты попали по автомобилю / Фото прокуратуры Харьковщины

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В Харькове подготовили 3 тысячи мест для ВПЛ

В Харькове подготовили 3 тысячи мест для тех, кто эвакуируется из Купянского района. Люди получат статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Также им помогут оформить социальные выплаты и обеспечат гуманитарную помощь.

Минреинтеграции призывает жителей Купянского района не пренебрегать безопасностью детей и уязвимых групп населения и эвакуироваться на более безопасную территорию,

– говорится в сообщении Минреинтеграции.