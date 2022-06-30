Россияне ударили по железнодорожной станции в Харьковской области
Источник:Нацполиция
Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину. За прошедшие сутки они ударили по зданию железнодорожной станции.
Оккупанты обстреливают Харьков и область днем и ночью. Они используют реактивные системы залпового огня и ракеты. О последствиях вражеских обстрелов за сутки 29 июня рассказали в Национальной полиции.
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Россияне обстреляли железнодорожную станцию
Оккупанты атаковали Основянский, Немышлянский и Индустриальный районы Харькова. Также они били по селам области, таких как Кицевка, Малиновка, Безлюдовка и по городу Золочев.
Также россияне ударили по железнодорожной станции "Одноробовка", что в Золочевском районе. Как следствие повреждено помещение на ее территории.
В целом из-за вражеских атак Харьковщины за сутки 29 июня повреждены частные жилые дома, здание сельсовета, производственные и хозяйственные помещения предприятия, автомобили. На месте обстрелов возникали пожары.
Разрушения в результате обстрелов / Фото Нацполиции
Полиция призывает людей не игнорировать тревогу
Из-за усиления артобстрелов полиция просит горожан не игнорировать сигналы тревоги. Власти напоминают харьковчанам, что можно использовать метрополитен как укрытие.
Правоохранители в это время следят за безопасностью на дорогах. За прошедшие сутки в отношении нарушителей правил дорожного движения полицейские составили более 20 админпротоколов.
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