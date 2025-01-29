В результате этого есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Что известно о вражеском обстреле

Согласно обнародованной информации, россияне атаковали барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона возле авто экстренной медицинской помощи. Также в результате обстрела повреждено по меньшей мере еще одно гражданское авто.

Сначала Олег Синегубов сообщил, что ранения получил водитель "скорой". Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где ему окажут всю необходимую помощь. Позже чиновник уточнил, что пострадавших больше.

Трое медработников пострадали в результате атаки вражеского FPV-дрона,

– говорится в сообщении.

По уточненным данным, среди них вышеупомянутый 43-летний водитель с взрывными ранениями, госпитализирован в больницу, а также 26-летняя врач и 41-летняя парамедик, у них диагностировали острую реакцию на стресс в результате этого.

Заметим, что это не впервые россияне прибегают к обстрелу автомобилей "скорой". Например, в ноябре в селе Станислав в Херсонской области оккупанты атаковали машину "скорой" с беспилотника. Тогда автомобиль осуществлял эвакуацию раненых.