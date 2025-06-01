Массированный обстрел Харьковщины дронами: повреждены здания и линия электропередач

Ночью воскресенья, 1 июня, Россия в очередной раз запустила по Украине ударные БпЛА. В частности, под массированной дроновой атакой оказалась Харьковская область.

Враг применил 13 беспилотников типа "Герань-2". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

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Что известно о последствиях обстрела

Местные власти рассказали о массированном обстреле Изюмского, Лозовского и Купянского районов области. В частности, попадание БпЛА зафиксировано:

в землю рядом с частным домом в городе Балаклея – повреждено частное домовладение, многоквартирный одноэтажный дом и автомобиль;

– повреждено частное домовладение, многоквартирный одноэтажный дом и автомобиль; в городе Лозовая , в результате чего там горела кровля мастерской учебного заведения, повреждено остекление окон общежития, кафе и многоквартирного дома; известно о пострадавшей с острой реакцией на стресс;

, в результате чего там горела кровля мастерской учебного заведения, повреждено остекление окон общежития, кафе и многоквартирного дома; известно о пострадавшей с острой реакцией на стресс; в селе Великий Бурлук , где вспыхнул 2-й этаж админздания, повреждено остекление окон в здании поселкового совета и автомобиль;

, где вспыхнул 2-й этаж админздания, повреждено остекление окон в здании поселкового совета и автомобиль; в городе Изюм – горело складское здание.

Кроме того, в результате падения БпЛА в селе Бунаково повреждена линия электропередач.

Напомним, под российской атакой ночью оказалась и Житомирская область – туда направлялись несколько групп ударных дронов. Местные слышали работу ПВО.