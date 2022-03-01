Обстрел Харьковской ОГА: по меньшей мере 10 погибших

Российские захватчики цинично атаковали центр Харькова. Из-за этого погибли по меньшей мере 10 человек.

Спасатели и волонтеры ищут людей под завалами. Они уже нашли 10 погибших и 20, которые получили травмы.

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Спасатели продолжают расчищать завалы. В здании ОГА разрушена лестничная клетка и частично коридоры по всем этажам.

В то же время в ГСЧС сообщают о том, что из-под завалов уже достали 6 погибших и 7 раненых.

Последствия обстрела Харьковской ОГА: Фото Pravda Gerashchenko

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