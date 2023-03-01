"Я пообещал, что отомщу": отец ушел в ВСУ после того, как Россия убила его сына

Оккупанты 1 марта 2022 года разбили здание Харьковской областной государственной администрации. Тогда погибли 29 человек. Отец погибшего Богдана Бидыла пошел на фронт отомстить за сына.

Среди погибших был и 33-летний Богдан Бидыло. У мужчины осталось 3 детей и жена. Об этом 24 Каналу рассказал отец погибшего Вячеслав Бидыло. После гибели родного сына он вступил в ряды ВСУ.

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"Я дал слово, я отомщу за Богдана, за сына, что я и сделал. Сейчас нахожусь здесь, я уже 9 месяцев служу в Вооруженных силах Украины", – рассказал он.

Каким был Богдан Бидыло

Вячеслав Бидыло вспоминает, что сын был очень патриотичным. Помнит, как сказал ему, что пойдет защищать Харьков.

Говорит: "Если придут оккупанты сюда, это будет уже поздно защищать". И он ушел вместе со своим другом с работы – Валиком, он тоже был ранен здесь, но в госпитале выжил,

– сказал он.



Погибший Богдан Бидыло вместе с семьей / 24 Канал

Где служил отец погибшего бойца

Отец погибшего в ХОГА служил в горячих точках. Был, в частности, в Балаклее и селе Гусаровка, освобождал село Терновая на Харьковщине. Впоследствии его отправили в Бахмут Донецкой области.

"В Бахмуте в результате боя я получил ранения, был в госпитале", – отметил он.

В настоящее время военнослужащий служит в Харьковском военкомате.

"24 марта мне 60 лет. Если возможность будет, я останусь служить дальше", – рассказал Вячеслав Бидыло.

Обстрел Харьковской ОГА