С тех пор, как почти полтора года назад украинские защитники освободили Херсон от оккупации, враг с бешеной неистовостью постоянно обстреливает непокоренный город.

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Там лечат больные сердца

Сегодня, 11 февраля, в выходной день Херсон снова находился под огнем противника. Известно, что оккупанты попали в одно из медицинских учреждений Херсона. В прокуратуре уточнили, что разрушениям подверглось здание областного кардиологического центра.

К счастью, обошлось без раненых. Однако из-за удара повреждены внутренние помещения и система теплоснабжения.

В ОВА показали фото одного из кабинетов заведения после того, как по нему "прилетело" от россиян.

Враг бьет даже по больным / Фото ОВА

Ехала в маршрутке

В этот день от российского огня пострадала не только больница. Под обстрел попал также маршрутный транспорт. Одну из его пассажирок – 61-летнюю женщину – госпитализировали с ранениями средней тяжести

Кроме того, известно, что в результате авиаудара по одному из населенных пунктов Бериславского района ранены двое мужчин 67-ми и 48-ми лет. Им оказали медицинскую помощь.

Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последний обстрел Украины: что известно