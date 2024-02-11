С тех пор, как почти полтора года назад украинские защитники освободили Херсон от оккупации, враг с бешеной неистовостью постоянно обстреливает непокоренный город.
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Там лечат больные сердца
Сегодня, 11 февраля, в выходной день Херсон снова находился под огнем противника. Известно, что оккупанты попали в одно из медицинских учреждений Херсона. В прокуратуре уточнили, что разрушениям подверглось здание областного кардиологического центра.
К счастью, обошлось без раненых. Однако из-за удара повреждены внутренние помещения и система теплоснабжения.
В ОВА показали фото одного из кабинетов заведения после того, как по нему "прилетело" от россиян.
Враг бьет даже по больным / Фото ОВА
Ехала в маршрутке
В этот день от российского огня пострадала не только больница. Под обстрел попал также маршрутный транспорт. Одну из его пассажирок – 61-летнюю женщину – госпитализировали с ранениями средней тяжести
Кроме того, известно, что в результате авиаудара по одному из населенных пунктов Бериславского района ранены двое мужчин 67-ми и 48-ми лет. Им оказали медицинскую помощь.
Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Последний обстрел Украины: что известно
- Ночью 11 февраля противник снова попытался атаковать Украину ударными беспилотниками. В целом враг выпустил 45 "Шахедов".
- Силам ПВО удалось сбить 40 дронов. Большинство – на Николаевщине. Известно, что боевая работа по вражеским целям продолжалась почти шесть часов.
- "Шахеды", которые летели на Киев, удалось сбить еще на подступах к столице.
- В Николаеве возник пожар на инфраструктурном объекте. Один человек получил ранения.