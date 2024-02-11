Із того часу, як майже півтора року тому українські захисники звільнили Херсон від окупації, ворог зі скаженою несамовитістю постійно обстрілює непідкорене місто.

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Там лікують хворі серця

Сьогодні, 11 лютого, у вихідний день Херсон знову перебував під вогнем противника. Відомо, що окупанти влучили в один із медичних закладів Херсону. У прокуратурі уточнили, що руйнувань зазнала будівля обласного кардіологічного центру.

На щастя, минулося без поранених. Однак через удар пошкоджені внутрішні приміщення та система теплопостачання.

В ОВА показали фото одного з кабінетів закладу після того, як по ньому "прилетіло" від росіян.

Ворог б'є навіть по хворих / Фото ОВА

Їхала у маршрутці

Цього дня від російського вогню постраждала не лише лікарня. Під обстріл потрапив також маршрутний транспорт. Одну з його пасажирок – 61-річну жінку – госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості

Крім того, відомо, що внаслідок авіаудару по одному з населених пунктів Бериславського району поранено двох чоловіків 67-ми та 48-ми років. Їм надали медичну допомогу.

Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Останній обстріл України: що відомо