Із того часу, як майже півтора року тому українські захисники звільнили Херсон від окупації, ворог зі скаженою несамовитістю постійно обстрілює непідкорене місто.
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Там лікують хворі серця
Сьогодні, 11 лютого, у вихідний день Херсон знову перебував під вогнем противника. Відомо, що окупанти влучили в один із медичних закладів Херсону. У прокуратурі уточнили, що руйнувань зазнала будівля обласного кардіологічного центру.
На щастя, минулося без поранених. Однак через удар пошкоджені внутрішні приміщення та система теплопостачання.
В ОВА показали фото одного з кабінетів закладу після того, як по ньому "прилетіло" від росіян.
Ворог б'є навіть по хворих / Фото ОВА
Їхала у маршрутці
Цього дня від російського вогню постраждала не лише лікарня. Під обстріл потрапив також маршрутний транспорт. Одну з його пасажирок – 61-річну жінку – госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості
Крім того, відомо, що внаслідок авіаудару по одному з населених пунктів Бериславського району поранено двох чоловіків 67-ми та 48-ми років. Їм надали медичну допомогу.
Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Останній обстріл України: що відомо
- Вночі 11 лютого противник знову спробував атакувати Україну ударними безпілотники. Загалом ворог випустив 45 "Шахедів".
- Силам ППО вдалося збити 40 дронів. Більшість – на Миколаївщині. Відомо, що бойова робота по ворожих цілях тривала майже шість годин.
- "Шахеди", які летіли на Київ, вдалося збити ще на підступах до столиці.
- У Миколаєві виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Одна людина зазнала поранення.