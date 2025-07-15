Россияне уничтожили историческое здание в Херсоне

Россия 14 июля в очередной раз обстреляла правый берег Херсона. В результате этого был уничтожен Дом культуры судостроителей (ДКС).

Историческое сооружение было одним из самых известных в городе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонский областной краеведческий музей и ГСЧС.

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Что известно об обстреле Дома культуры судостроителей?

В Главном управлении ГСЧС Украины в Херсонской области отмечают, что во время ликвидации пожара россияне цинично пытались повторно атаковать Дом культуры. К счастью, спасатели вовремя отошли в укрытие и никто не пострадал.

Заметим, что здание ДКС возвели в 1860-х годах возле Павловского парка по инициативе губернатора Пермской, Волынской, Витебской и Херсонской губерний Павла Клушина. Ранее на этом месте был съедобный ряд и пожарная часть.

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки на Дом культуры судостроителей / Фото ГСЧС Херсонщины

Однако уже с конца 19 века здесь кипела культурная жизнь: проводили балы, собирались на вечера, играли в бильярд, читали газеты и знакомились. В 1903 – 1906 годах дом культуры перестроили: украсили фасад, достроили купол, расширили сад, появились кегельбан и собственная электростанция.

Уже в советские времена архитектуру здания начали упрощать, убрали купол и декоративные элементы, стилизовали вид к типичным сооружениям того времени. Однако здесь продолжали работать ансамбли, творческие коллективы и театр.

Отметим, что Россия продолжает уничтожать все на своем пути. Ранее самолет страны-агрессора уронил авиабомбу на памятник военному летчику в Запорожской области. К счастью, никто из местных не пострадал.