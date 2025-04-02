Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

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В Херсоне повреждена контактная сеть

Роман Мрочко утром 2 апреля сообщил жителям города, что есть повреждения контактной сети. Восстановительные работы начаты.

В результате повреждения контактной сети после атаки со стороны российских террористов в городе не работает электротранспорт. Специалисты приступили к ликвидации последствий обстрелов,

– написал глава МВА.

О возобновлении движения электротранспорта власти Херсона обещают сообщить дополнительно.

Напомним, что этой ночью, 2 апреля, россияне также обстреляли Запорожскую область. В прифронтовой общине они атаковали дроном гражданские машины, припаркованные возле дома. Есть жертва и двое раненых.

Также от обстрела пострадал Харьков. В городе атакованы два предприятия. Есть восемь пострадавших, в частности, трое детей.