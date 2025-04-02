Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

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У Херсоні пошкоджено контактну мережу

Роман Мрочко вранці 2 квітня повідомив мешканців міста, що є пошкодження контактної мережі. Відновлювальні роботи розпочато.

Внаслідок пошкодження контактної мережі після атаки з боку російських терористів в місті не працює електротранспорт. Спеціалісти приступили до ліквідації наслідків обстрілів,

– написав голова МВА.

Про відновлення руху електротранспорту влада Херсона обіцяє повідомити додатково.

Нагадаємо, що цієї ночі, 2 квітня, росіяни також обстріляли Запорізьку область. У прифронтовій громаді вони атакували дроном цивільні автівки, припарковані біля будинку. Є жертва та двоє поранених.

Також від обстрілу постраждав Харків. У місті атаковано два підприємства. Є вісім постраждалих, зокрема, троє дітей.