Оккупанты массированно обстреляли Херсон: повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшая и раненые

Ночью российские войска с временно оккупированного левобережья ударили по Центральному району Херсона. К сожалению, есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

Под вражеским обстрелом оказались жилые дома и учебные заведения. В результате ночной атаки также пострадала больница.

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Россияне массированно обстреляли Херсон

В ночь на 2 июля российские захватчики массированно обстреляли центральную часть города. Повреждения получили жилые дома, учебное заведение, медицинское учреждение и админздание.

На местах возникло несколько пожаров. Спасатели, приехавшие ликвидировать возгорание, попали под повторный вражеский обстрел. К счастью, никто не пострадал.

Ночью оккупанты обстреляли центральную часть Херсона: смотрите видео

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны.

Россия атаковала гражданских в Херсоне: смотрите видео

По предварительной информации, оккупанты атаковали из РСЗО. Утром оккупанты продолжили обстреливать областной центр, в результате чего пострадал 70-летний мужчина, который находился на улице.

Враг ударил по Херсону: смотрите видео

Предварительно, в разных районах города из-за вражеских ударов пострадали пятеро херсонцев. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Россияне ударили по центру Херсона: смотрите видео

За медицинской помощью, в частности, обратились двое херсонцев, пострадавших из-за российских обстрелов. Сейчас врачи обследуют 52-летнего мужчину и 56-летнюю женщину. Предварительно, они получили взрывные травмы.

Впоследствии в Херсонской ОГА уточнили, что из-за недавних российских обстрелов Херсона пострадали восемь человек. К сожалению, российская армия убила 54-летнюю женщину.

В центральной части города под удар врага попали коммунальщики. 63-летняя работница получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Также сейчас в больнице находится 54-летний мужчина с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами,

– уточнили там.

В Корабельном районе города во дворах собственных домов пострадали двое мужчин. У 80-летнего пострадавшего – контузия, осколочные ранения грудной клетки, руки, ноги, взрывная и черепно-мозговая травмы. У херсонца, 65 лет, диагностировали контузию, взрывной и черепно-мозговой травмы.