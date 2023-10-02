Умер в операционной: в полиции рассказали о потере и показали авто патрульных из Херсона

Россия продолжает террор против гражданских украинцев. В результате очередных атак по Херсону 2 октября погиб патрульный полицейский.

Утром россияне несколько раз обстреляли Херсон. Местные власти сообщили о четырех раненых.

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На операционном столе умер патрульный

Оккупанты начали наносить удары по городу где-то в 10:00. Обстрелы велись с временно оккупированного левого берега.

Впоследствии стало известно, что под вражеским огнем оказалось транспортное предприятие. Также сообщили и о четырех раненых горожанах. Двое из них находились в тяжелом состоянии.

Как оказалось, под обстрел попали авто с патрульными. Врачи боролись за их жизнь, но, к сожалению, один из полицейских скончался на операционном столе. Имя погибшего – Виталий Новицкий. На момент гибели патрульному было 38 лет. У него дома остались родители, жена и 8-летний сын.

По словам главы Херсонской облгосадминистрации Александра Прокудина, погибший полицейский получил ранение, когда пытался спасти гражданского от обстрела россиян.

В полиции показали фото служебного автомобиля патрульных / Фото Нацполиция

Утренняя атака по Херсону

Утром 2 октября в результате нескольких обстрелов повреждены жилые дома, магазины, цех предприятия, детсад, гимназия, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станция скорой помощи. Во время ночных ударов по Херсону ранения получили две девочки – сестры 12 и 13 лет. Их госпитализировали.

Во время очередной атаки россияне убили медсестру: без мамы осталось трое детей

28 сентября оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Тогда от прямого попадания российского снаряда погибла младшая медицинская сестра Светлана Виштомова. Женщина как раз находилась на улице возле своего дома. Известно, что погибшая лечила маленьких пациентов более 15 лет. Сама медсестра была матерью троих детей.