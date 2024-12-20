За 3 года впервые такой ужас, – херсонцы о массированном ударе россиян по городу

Неспокойным утро 20 декабря оказалось для Херсона. Местные жители говорят, что за почти три года такое впервые.

Россия массированно обстреляла Херсон артиллерией, а также ее ДРГ пытались продвинуться в направлении города, но были сразу уничтожены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

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Обстрел Херсона и пригорода начался примерно в 5 утра.

За три года впервые такой ужас... Мы в ужасе,

– говорит один из херсонцев, в квартиру которого прилетел российский снаряд.

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По данным городской военной администрации, есть повреждения и разрушения домов, больниц, объектов критической инфраструктуры. И это все в каждом из районов Херсона.

Роман Мрочко показал, как сейчас выглядит одно из медучреждений города. В результате атаки в нем выбиты 85 окон. К счастью, пострадавших нет.

Больница в Херсоне после обстрела / Фото Херсонской ГВА

Коммунальщики и волонтеры уже ликвидируют последствия обстрела.

"Российские оккупанты наделали много вреда в нашей общине. При необходимости будем привлекать дополнительные ресурсы, чтобы как можно скорее помочь пострадавшим", – добавил Мрочко.