Россияне обстреляли больницу в Херсоне: повреждены кареты "скорой"
- 3 июля россияне обстреляли больницу в Херсоне, повредив здание и несколько карет скорой помощи.
- Предварительно, никто не пострадал.
Россия продолжает террор мирного населения Украины. Так, утром 3 июля оккупанты атаковали БпЛА одно из медицинских учреждений в Херсоне.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Херсонскую ОГА.
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Медучреждение под вражеским обстрелом
Утром в четверг, 3 июля, российская армия обстреляла Херсон. В результате атаки ударных дронов со сбросами в Днепровском районе города повреждено одно из медицинских учреждений. Предварительно, в результате удара никто не пострадал.
Последствия дроновой атаки на херсонскую больницу / Фото Херсонской ОГА
По данным местных властей, в результате вражеской атаки повреждены несколько карет скорой помощи и гражданские автомобили. Также в одном из помещений учреждения выбиты окна.
Российская армия продолжает циничные обстрелы мирного населения Украины, системно атакуя именно гражданские объекты.
Херсон страдает от атак почти ежедневно. Так, во вторник, 1 июля, россияне также обстреляли больницу из артиллерии. В результате удара ранены 8 человек. Среди них пациенты и работники медучреждения.
Есть и травмированная с тяжелыми ранениями, ее госпитализировали. Другим пострадавшим оказали помощь на месте.