Мощный ответ: как на Херсонщине ВСУ отомстили россиянам за новогодние обстрелы

В новогоднюю ночь российские захватчики массированно обстреляли Херсонщину и сам Херсон. Однако уже днем Вооруженные Силы Украины сильно наказали оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, новогодняя ночь в Херсонской области началась с массированного обстрела от российских оккупантов.

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Известно о прилетах в Бериславе и других населенных пунктах Херсона. В самом Херсоне 1 января вражеские снаряды повредили здание областной детской больницы. Но, к счастью, работники ГСЧС удачно и оперативно эвакуировали людей.

В этот день оккупанты обстреляли Белозерский район, где пострадали двое детей – девушка и мальчик 13 и 14 лет. Им как раз оказывали медицинскую помощь в детской больнице. Спасибо ГСЧС. Они под тотальными обстрелами отработали совершенно идеальную эвакуацию людей. Поэтому удалось избежать больших жертв,

– отметил Хлань.

Как ВСУ наказали оккупантов

Как отметил Хлань, уже днем 1 января украинские военные ответили оккупантам. Они отработали с HIMARS по огненным позициям и местам расположения оккупантов. Было много взрывов.

Известно, что оккупанты горели и в Олешках, и в Голой Пристани, и в Новой Каховке, и в Геническом районе. Россияне получили ответку.

Как ВСУ ответили оккупантам за обстрел Херсона в новогоднюю ночь: смотрите видео

Тотальный массированный огневой контроль огневых точек оккупантов. Накрывало все. Взорвались боекомплекты, техника, разлетался личный состав. Мощно ответили по всему левому берегу, – заметил Хлань.

Оккупанты обстреляли Херсон в новогоднюю ночь