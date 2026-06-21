70 дронов на одну многоэтажку, – журналистка рассказала об обстрелах Херсона

Российские оккупанты практически каждый день обстреливают территорию Херсонской области. Иногда возникают особенно циничные ситуации.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что россияне постоянно наносят удары с помощью FPV-дронов или беспилотников с бомбовыми отгрузками. Ежедневно продолжаются обстрелы из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Также враг засыпает регион управляемыми авиабомбами.

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70 дронов ударили по одному дому

По словам журналистки, в последнее время россияне усиленно атакуют именно гражданские автомобили. Также уже были удары по различным торговым объектам.

Они повсюду говорят о "транспорте двойного назначения". Под ударом находится весь гражданский транспорт. Также были сильные атаки вблизи магазинов и супермаркета в одном из районов города. Для них это обычное дело – нанести удар куда-то, а через несколько минут атаковать это место ещё раз,

– отметила журналистка.

Какова ситуация в Херсоне: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, россияне атакуют обычные жилые дома. Жители одного из многоэтажных домов подсчитали, что туда попало уже около 70 дронов оккупантов.

Это обычная многоэтажка в одном из районов города, где живут обычные мирные жители. Там нет никаких военных объектов,

– сообщила журналистка.