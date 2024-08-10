На остановках, возле магазинов: россияне беспрестанно массированно атакуют мирных жителей в Херсоне

Россияне продолжают обстреливать Херсон, нанося коварные удары дронами. К сожалению, вражеские атаки не проходят без пострадавших.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. Чиновник также обратился с важным призывом к местным жителям.

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Россия обстреливает Херсон дронами

По словам начальника Херсонской ОВА, с самого утра, 10 августа, российские военные массированно атакуют дронами мирных жителей в прибрежных районах. По состоянию на 12:44 уже известно о по меньшей мере 6 пострадавших.

Прокудин рассказал, что под вражеский удар попадают люди, которые находятся на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов. Поэтому, учитывая все вышеупомянутое, чиновник призвал местных не покидать дома без надобности.

Призываю жителей пригорода, поселков Садовое, Антоновка, Киндейка, а также жителей Днепровского района, сегодня по возможности оставаться дома. Не выходите на улицу без крайней необходимости, чтобы не подвергать себя опасности,

– говорится в сообщении.

За прошедшие сутки там российские военные попали в объекты критической инфраструктуры; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 23 частных дома. Также оккупанты повредили частные автомобили.

На днях Россия с территории временно оккупированного левого берега покрыла плотным огнем центр Херсона. Досталось и Корабельному району. Известно, что в результате этого также есть пострадавшая. Атака вызвала страшные разрушения сразу в четырех местах.