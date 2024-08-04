Россия мощно обстреляла Херсонщину, много раненых и разрушений

Российские оккупанты в течение суток атаковали 17 населенных пунктов Херсонской области. Враг мощно бьет по области, страдают мирные жители. Известно о многих раненых, фиксируют значительные разрушения.

Об этом по состоянию на утро 4 августа сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

Смотрите также Россия пытается расширить зону контроля в Волчанске, – ОТГ "Харьков"

Под обстрелами были Зимовник, Приозерное, Антоновка, Садовое, Зеленовка, Приднепровское, Белозерка, Днепровское, Станислав, Берислав, Львово, Белогорка, Михайловка, Добрянка, Одрадокаменка, Высокополье и город Херсон.

Оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры и магазину, в результате обстрелов повреждены четыре многоэтажки, 11 частных домов, газопровод, хозяйственная постройка, частные автомобили и автомобиль скорой медицинской помощи.

Последствия российских обстрелов Херсонщины / Фото Нацполиции

Информация о раненых

В результате обстрелов ранены 15 человек, среди них один ребенок.

Вчера, 3 августа, россияне нанесли удары по Садовому на Херсонщине и по Днепровскому району областного центра. Ранения получили два человека.