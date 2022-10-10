Враг выпустил по Хмельницкой области 6 ракет: 3 попали в объект областного центра
Источник:Сергей Гамалий
Российские военные во время массового обстрела Украины атаковали Хмельницкую область. Три ракеты оккупантов попали в объект критической инфраструктуры.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что Россия выпустила 6 ракет по территории Хмельницкой области. Сообщается, что 3 ракеты были сбиты силами ПВО.
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ПВО сбила 3 вражеских ракеты
Российские ракеты ликвидировали над Волочисской, Староушицкой и Полонской общинами.
В то же время еще 3 ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Хмельницком. В результате в Хмельницком отсутствовало электроснабжение и приостановлено водоснабжение.
Благодаря оперативному реагированию наших служб электроснабжение уже частично восстановлено. Планируем, что до конца дня сможем полностью восстановить нормальный режим работы всех сетей,
– сообщил Гамалий.
Россия выпустила более 80 ракет
Генштаб ВСУ сообщил, что во время массового обстрела Россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из которых 13 – иранские "Шахид-136".
Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БпЛА, из которых 10 типа "камикадзе".
В ГСЧС сообщили, что в результате террористических обстрелов погибли 11 человек, еще 64 – травмированы. Спикер ГСЧС Светлана Водолага подтвердила смерть шести человек в результате ракетного удара по Киеву. Также известно о 50 пострадавших.
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