Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал 24 Каналу, что обстрелы повредили жилые дома в трех селах общины. Также известно о пострадавших, но их жизни ничего не угрожает.

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Какие последствия атаки

"Это был самый большой комбинированный удар по Ивано-Франковску с применением "Шахедов", ракет. Ночь была очень тревожная", – подчеркнул городской голова.

Пострадала инфраструктура, дома. Там выбиты окна, крыши, но все это отстроится. К сожалению, 6 человек ранены, среди них ребенок, но их травмы легкие. Основное, что человеческие жизни удалось уберечь.

Коммунальные службы работают на местах, где были зафиксированы российские прилеты, Делается все, чтобы обеспечить людям комфортные условия насколько это возможно,

– добавил Руслан Марцинкив.

Также работает комиссия, чтобы возместить расходы. К счастью, перебоев в коммуникациях нет. Были отключения в одном микрорайоне, но все быстро удалось восстановить.

Напомним, в Ивано-Франковской общине спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном частном жилом доме. В самом городе пожарные потушили пожары на открытой стоянке, где горели гаражи и автомобили.