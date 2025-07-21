Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів 24 Каналу, що обстріли пошкодили житлові будинки в трьох селах громади. Також відомо про постраждалих, але їхньому життю нічого не загрожує.

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Які наслідки атаки

"Це був найбільший комбінований удар по Івано-Франківську із застосуванням "Шахедів", ракет. Ніч була дуже тривожна", – підкреслив міський голова.

Постраждала інфраструктура, будинки. Там вибиті вікна, дахи, але все це відбудується. На жаль, 6 людей поранені, серед них дитина, але їхні травми легкі. Основне, що людські життя вдалося вберегти.

Комунальні служби працюють на місцях, де були зафіксовані російські прильоти, Робиться все, щоб забезпечити людям комфортні умови наскільки це можливо,

– додав Руслан Марцінків.

Також працює комісія, щоб відшкодувати витрати. На щастя, перебоїв у комунікаціях немає. Були відключення в одному мікрорайоні, але все швидко вдалося відновити.

Нагадаємо, в Івано-Франківській громаді рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому приватному житловому будинку. В самому місті вогнеборці загасили пожежі на відкритій стоянці, де горіли гаражі та автомобілі.